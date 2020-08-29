29.08.2020 (00:16)
В г. Рожнява Словацкой Республики по случаю 76-й годовщины Словацкого национального восстания состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику народного героя, партизана Йозефа Тота
В г. Рожнява Словацкой Республики по случаю 76-й годовщины Словацкого национального восстания состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику народного героя, партизана Йозефа Тота.
В торжественных мероприятиях приняли участие представители российского Посольства, сотрудники представительства Минобороны
по организации и ведению военно-мемориальной работы, руководство города, представители областного комитета Словацкого союза борцов-антифашистов, почётный караул военнослужащих словацкой армии, а также местные жители.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Прозвучали гимны Словацкой Республики и Российской Федерации.
На площади города были подняты флаги обеих стран.
В рамках памятных мероприятий была спланирована культурная программа с выступлением региональных фольклорных коллективов и поэтические чтения.