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29.08.2020 (00:16)

В г. Рожнява Словацкой Республики по случаю 76-й годовщины Словацкого национального восстания состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику народного героя, партизана Йозефа Тота

В г. Рожнява Словацкой Республики по случаю 76-й годовщины Словацкого национального восстания состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику народного героя, партизана Йозефа Тота.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители российского Посольства, сотрудники представительства Минобороны
по организации и ведению военно-мемориальной работы, руководство города, представители областного комитета Словацкого союза борцов-антифашистов, почётный караул военнослужащих словацкой армии, а также местные жители.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Прозвучали гимны Словацкой Республики и Российской Федерации.
На площади города  были подняты флаги обеих стран.

В рамках памятных мероприятий была спланирована культурная программа с выступлением региональных фольклорных коллективов и поэтические чтения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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