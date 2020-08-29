29.08.2020 (06:00)

В рамках учений «Океанский щит-2020» выполнены полеты морской авиации Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и самолетами Командования дальней авиации ВКС



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках учений «Океанский щит-2020» выполнены полеты морской авиации Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и самолетами Командования дальней авиации ВКС

28 августа 2020 г., в рамках учений «Океанский щит-2020», выполнены полеты морской авиации Северного (Ил-38 – 2 ед., Ту-142 – 4 ед.), Тихоокеанского (Ил-38 – 2 ед., Ту-142 – 4 ед.) Балтийского (Су-24М – 2 ед.) флотов и самолетами Командования дальней авиации Воздушно-космических сил (Ту-95 – 2 ед., Ил-78 – 1 ед.).

Полеты проходили над нейтральными водами Северного ледовитого, Тихого океанов и Балтийского моря.

Продолжительность полётов составила более 12 часов. За это время экипажи самолетов преодолели маршруты протяженностью свыше 10 тысяч километров.

В ходе полетов летчики отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

На отдельных участках полетов российские самолеты сопровождались истребителями стран НАТО.

Полеты самолетов морской авиации выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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