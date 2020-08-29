Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2020 (06:00)

В рамках учений «Океанский щит-2020» выполнены полеты морской авиации Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и самолетами Командования дальней авиации ВКС

Фото Видео

28 августа 2020 г., в рамках учений «Океанский щит-2020», выполнены полеты морской авиации Северного (Ил-38 – 2 ед., Ту-142 – 4 ед.), Тихоокеанского (Ил-38 – 2 ед., Ту-142 – 4 ед.) Балтийского (Су-24М – 2 ед.) флотов и самолетами Командования дальней авиации Воздушно-космических сил (Ту-95 – 2 ед., Ил-78 – 1 ед.).

Полеты проходили над нейтральными водами Северного ледовитого, Тихого океанов и Балтийского моря.

Продолжительность полётов составила более 12 часов. За это время экипажи самолетов преодолели маршруты протяженностью свыше 10 тысяч километров.

В ходе полетов летчики отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

На отдельных участках полетов российские самолеты сопровождались истребителями стран НАТО.

Полеты самолетов морской авиации выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Учение Балтфлота и общевойсковой армии на западе России носит плановый характер – командующий ЗВО
В Нижегородской области завершилось тактико-специальное учение артиллеристов танкового объединения ЗВО
Более 6 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц бронетехники привлечено к учению на западе России – командующий ЗВО
Младшие специалисты армии Таджикистана приступили к сдаче экзаменов после курса обучения инструкторами российской военной базы

Метки:
Национальный центр управления обороной Российской Федерации , Учения , Авиация , Морская авиация , Противолодочная авиация , Северный флот , Тихоокеанский флот , Балтийский флот , Дальняя авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false