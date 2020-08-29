29.08.2020 (11:26)

Два военно-транспортных самолета Ил-76 сбросили 80 тонн воды для предотвращения возгорания сухой травы в Оренбуржье

Сегодня два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации осуществили проливку территории Илекского района Оренбургской области для предотвращения возможной угрозы повторного возгорания сухой травы. Самолеты сбросили более 80 тонн воды.

Военно-транспортная авиация была привлечена для оказания помощи в тушении пожара в Оренбургской области по решению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны России. Самолеты Ил-76 Оренбургского соединения военно-транспортной авиации оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.



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