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29.08.2020 (08:59)

Корветы Тихоокеанского флота впервые провели совместную артиллерийскую стрельбу по целям на побережье Чукотского моря

По плану тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне корветы ТОФ «Громкий» и «Совершенный» впервые провели в Чукотском море совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности.

Сложная мишенная позиция имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и укрепления условного противника.

Наведение кораблей на цели и корректировка огня осуществлялась с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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