29.08.2020 (08:57)
В Кяхте на военно-техническом форуме «Армия-2020» продемонстрировали работу тренажера вождения танка
На территории Кяхтинского военного гарнизона в Республике Бурятия в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрировали работу тренажера для обучения вождению танка Т-72Б3. Зрители высоко оценили его возможности. Также посетителям были доступны тренажеры по обучению вождению БМП и стрелкового тренажера, которые собрали возле себя массу зрителей.
В ходе проведения мероприятий форума зрителям представили 18 единиц вооружения, военной и специальной техники сухопутных войск, показательные выступления разведывательного подразделения, показное выступление казачьего клуба, культурная программа творческих коллективов мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, и артистов Республики Бурятия.
Также на территории форума функционировал пункт отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, где гостей ждала «солдатская» каша и горячий чай.
В завершении форума командование объединения поблагодарило всех присутствовавших гостей, высоко оценило организацию и проведение форума.
Мероприятие военно-технического форума на территории Кяхтинского гарнизона проводились впервые.