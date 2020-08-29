29.08.2020 (08:57)

В Кяхте на военно-техническом форуме «Армия-2020» продемонстрировали работу тренажера вождения танка

На территории Кяхтинского военного гарнизона в Республике Бурятия в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрировали работу тренажера для обучения вождению танка Т-72Б3. Зрители высоко оценили его возможности. Также посетителям были доступны тренажеры по обучению вождению БМП и стрелкового тренажера, которые собрали возле себя массу зрителей.

В ходе проведения мероприятий форума зрителям представили 18 единиц вооружения, военной и специальной техники сухопутных войск, показательные выступления разведывательного подразделения, показное выступление казачьего клуба, культурная программа творческих коллективов мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, и артистов Республики Бурятия.

Также на территории форума функционировал пункт отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, где гостей ждала «солдатская» каша и горячий чай.

В завершении форума командование объединения поблагодарило всех присутствовавших гостей, высоко оценило организацию и проведение форума.

Мероприятие военно-технического форума на территории Кяхтинского гарнизона проводились впервые.

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