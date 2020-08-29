29.08.2020 (08:54)

Расчеты БПЛА из России и Беларуси выполняют задачи ночного этапа соревнований «Соколиная охота» в Воронежской области

Расчеты БпЛА из России и Беларуси приступили к выполнению упражнений ночного этапа конкурса «Соколиная охота» АрМИ-2020 на полигоне Погоново в Воронежской области.

В первую ночь второго этапа соревнований военнослужащие отработали упражнение «Найти и доложить», в ходе которого использовали инфракрасные камеры своих беспилотных летательных аппаратов для обнаружения замаскированной военной техники на полигоне общей площадью около 30 кв.км.

Время ведения разведки строго ограничено одним часом – за это время расчеты должны обнаружить четыре военных объекта - танк, БМП, грузовик и пусковую установку РСЗО и зафиксировать каждый из них не менее чем с трех сторон. Оцениваются команды по общему затраченному времени, начиная с момента вручения полетного задания до посадки беспилотника в заданной точке. Главным в этом упражнении является точность: за ошибку определения координат каждого из объектов расчету начисляется по 5 штрафных минут.

Быстрее всех с задачей справилась команда вооруженных сил Беларуси, российскому расчету для этого потребовалось ненамного больше времени.

Международный конкурс «Соколиная охота» проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября. Операторы беспилотных авиационных комплексов из России и Беларуси соревнуются в ведении воздушной разведки, корректировке артиллерийского огня, точности обеспечения деятельности наземных подразделений.

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