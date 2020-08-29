29.08.2020 (11:00)

Международный военно-технический форум «Армия-2020» побил рекорды прошлых лет

«Шестой год подряд выставка продолжает бить собственные рекорды по ключевым показателям. Таких достижений около десяти. Это стабильная тенденция, которая стала традицией форума «Армия», — сообщил на ежедневном брифинге для журналистов в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

«Как результат — тесное взаимодействие научного сообщества, предприятий ОПК и Минобороны в интересах создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники», — подчеркнул АндрейГончаров.

По его словам, в работе форума в общей сложности приняли участие представители 92 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 18 — высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек.

Национальные выставочные экспозиции представили шесть иностранных государств (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан и Южная Осетия).

Вчера были завершены мероприятия научно-деловой программы и подведены краткие ее итоги.

Генерал-майор Андрей Гончаров привел ряд основных цифр. Более 11 тыс. представителей профессионального сообщества приняли участие в 186 мероприятиях — круглых столах, конференциях, брифингах и заседаниях.

Военнослужащими 17 научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации на форуме представлено более 60 экспонатов.

Заключено свыше 40 государственных контрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 1 трл 160 млрд рублей.

Заинтересованными органами военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 300 перспективных инновационных разработок и проектов.

Среди участников форума определены 113 лауреатов в 13 номинациях.

В рамках статической и динамической программы форума из числа Минобороны России представлены более 5 тыс. образцов ВВСТ.

Приняли участие 1457 предприятий и организации (в том числе 17 зарубежных), которые представили более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Начальник ГУНИД Минобороны России также ознакомил журналистов с основными мероприятиями завершающего дня работы форума, ориентированного на массового посетителя.

В рамках демонстрационной программы на полигоне Алабино, озере Комсомольское для гостей форума будут показаны огневые и манёвренные возможности вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск. Если позволит погода, в небе продемонстрируют свое мастерство авиационные пилотажные группы, коллективы авиаклубов, а также с одиночным пилотажем выступят воздушные ассы на самолетах и вертолетах.

Как и в прежние дни на площадках Конгркссно-выставочного центра «Патриот» и полигона Алабино состоятся выступления вокальных и инструментальных ансамблей, а также различных художественных коллективов. Программа культурно-художественных мероприятий завершится сегодня концертом, посвящённым торжественному закрытию Международного военно-технического форума «Армия-2020».

«Предварительно резюмируя результаты форума, могу сказать, что основные его цели достигнуты. Статус иностранных участников и гостей форума, результаты проведенных с ними встреч говорят об укреплении военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами», — подчеркнул генерал-майор Андрей Гончаров.

«Особо приятно отметить, что реализованная система организации медицинского обеспечения и проведенные противоэпидемические мероприятия позволили не допустить завоз и распространение новой коронавирусной инфекции на объектах форума», — сказал в заключение начальник ГУНИД Минобороны России.



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