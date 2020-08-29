29.08.2020 (10:46)

Прибывшие в Санкт-Петербург из Калининграда морпехи ЗВО примут участие в заключительном этапе учения на западе России

Боевая техника и подразделения морской пехоты десантировались в Ломоносове (Санкт-Петербург) с прибывших из Калининграда больших десантных кораблей «Королёв», «Калининград» и «Минск».

Осуществив десантирование, подразделения приступили к совершению марша на полигон Кирилловский (Ленинградская обл.), где состоится заключительный этап двустороннего командно-штабного учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией. Ранее морпехи отработали десантирование на необорудованное побережье на острове Гогланд в акватории Финского залива.

В крупномасштабном учении на западе России, проходящем под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, задействовано более 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники.

Практические действия органов военного управления и войск (сил) также проходят на полигонах Правдинский (Калининградская обл.), Лужский (Ленинградская обл.), на морских полигонах в акватории Балтийского моря.

На всех этапах учения будут предприниматься исчерпывающие противоэпидемиологические меры.



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