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29.08.2020 (08:52)

На Черноморском флоте участники конкурса «Глубина-2020» соревнуются в очередных упражнениях

На Черноморском флоте (ЧФ) участники международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», соревнуются в очередных упражнениях.

Сборная команда ВМФ России вместе с командой Республики Гвинея и  Мозамбика состязались в упражнении под названием «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки».

В ходе этого этапа конкурса участникам необходимо показать лучший результат без начисления штрафных баллов. Упражнение состоит из двух элементов: «ЭПРОНовская выгородка» и «Торпедный аппарат».

При выполнении упражнения на первом этапе необходимо открыть крышку выгородки, подсоединить шланг вентиляции к штуцеру подачи воздуха и открыть вентили продувки, после чего на поверхность всплывает сигнальный буй. Во втором этапе водолазам нужно заложить в макет торпедного аппарата глубоководный пенал с инструментами весом в 50 килограмм до определённой отметки.

Затем сборные проходили  упражнение «Работа в замкнутом пространстве» или как его ещё называют – «Клетка». В этом этапе несколько водолазов в ограниченном пространстве последовательно выполняют целый комплекс задач, в который входит: разбор завала, проникновение в условный аварийный отсек, подводная сварка, резка, сборка фланцевого соединения и работа с гидравлической дрелью.

Итоги всех упражнений будут подведены 3 сентября на церемонии закрытия конкурса «Глубина-2020».

Международные соревнования проходят на полигоне Объединённого учебного центра ВМФ, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в г. Севастополе.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Глубина , Черноморский флот
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