29.08.2020 (08:42)

Свыше 500 комплектов охлажденной воды раздали зрителям конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» волонтеры воронежского гарнизона ЗВО

Свыше 50 волонтеров из воронежского гарнизона Западного военного округа раздали около 500 комплектов охлажденной воды и средств первой необходимости гостям соревнований армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники».

Группы волонтеров прошли обучение первой доврачебной помощи, ознакомились с маршрутами трассы соревнований и оказали помощь иностранным делегатам конкурса и гостям соревнований в ходе этапов конкурса «Мастера автобронетанковой техники».

Основная задача волонтеров — указывать места расположений основных элементов инфраструктуры полигона острогожского учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы (Воронежская область), оказывать первую доврачебную помощь, а также помогать судейским бригадам разъяснять ошибки иностранным командам на английском языке.

Также на полигоне ежедневно несли дежурства автомобили скорой помощи и пожарные расчеты для предотвращения экстренных ситуаций. Медики учитывают жаркую погоду и особенности отдельных иностранных граждан.

Соревнования военных автомобилистов в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» проходили с 23 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области на полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ.

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