29.08.2020 (08:42)
Свыше 500 комплектов охлажденной воды раздали зрителям конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» волонтеры воронежского гарнизона ЗВО
Свыше 50 волонтеров из воронежского гарнизона Западного военного округа раздали около 500 комплектов охлажденной воды и средств первой необходимости гостям соревнований армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники».
Группы волонтеров прошли обучение первой доврачебной помощи, ознакомились с маршрутами трассы соревнований и оказали помощь иностранным делегатам конкурса и гостям соревнований в ходе этапов конкурса «Мастера автобронетанковой техники».
Основная задача волонтеров — указывать места расположений основных элементов инфраструктуры полигона острогожского учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы (Воронежская область), оказывать первую доврачебную помощь, а также помогать судейским бригадам разъяснять ошибки иностранным командам на английском языке.
Также на полигоне ежедневно несли дежурства автомобили скорой помощи и пожарные расчеты для предотвращения экстренных ситуаций. Медики учитывают жаркую погоду и особенности отдельных иностранных граждан.
Соревнования военных автомобилистов в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» проходили с 23 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области на полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ.