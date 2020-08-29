29.08.2020 (10:36)

После военно-технической эстафеты конкурса «Дорожный патруль» борьбу за первое место продолжают команды России и Узбекистана

Военно-техническая эстафета на конкурсе «Дорожный патруль», проводимая на 3-километровой трассе автодрома общевойскового полигона Кокандский (Узбекистан), стала решающей в гонке за первенство для сборной Республики Беларусь.

Команда России, обойдя команду из Белоруссии, окончательно отправила соперников на третье место.

В дальнейшем борьба за лидерство будет проходить между командами Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Значимыми составляющими военно-технической эстафеты для команд-участниц, определяющими её как решающий зачет – общая протяженность маршрута около 20 километров, тушение 3 (трех) очага возгорания, оказание первой помощи 3 (трем) военнослужащим и поражение 21 мишени из стрелкового оружия. Преодоление такого маршрута с препятствиями предполагает работу двигателя автомобиля в критических условиях, а всех технических узлов и агрегатов на их предельных возможностях.

Сегодня команда Российской Федерации снова первая вышла на старт состязаний «Дорожный патруль-2020» в Узбекистане.

Военнослужащие военной автомобильной инспекции преодолевали холм, габаритный коридор, эстакада, косогор с уклоном свыше 27 градусов.

Заезды осуществляются на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Напомним, что российский военнослужащий лейтенант Рустам Шириязданов стал лидером на этапе состязаний «Дорожный патруль-2020», улучшив свой собственный рекорд прошлого заезда на 30 секунд.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проходить в период до 2 сентября 2020 года включительно.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участникам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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