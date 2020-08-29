29.08.2020 (08:18)

Во Владивостоке прошла церемония закрытия Международного военно-технического форума «Армия-2020»

Во Владивостоке завершилась официальная часть программы мероприятий Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» Восточного военного круга, который проходит в период с 27 по 29 августа на пяти площадках в столице Приморского края.

Церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2020» прошла во Владивостоке в Доме офицеров Тихоокеанского флота. От имени Военного совета флота заместитель командующего по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв поблагодарил членов организационного комитета и участников МВТФ за отличную работу. Он отметил, что гости форума смогли увидеть не только оружейные системы и оборудование, которые не первый год обеспечивают обороноспособность страны, но и понять в каком направлении развиваются Вооруженные силы страны, познакомиться с перспективной техникой, поступающей на вооружение Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, пообщаться с её производителями.

По итогам работы форума «Армия-2020» во Владивостоке ряд военнослужащих, представители заводов-производителей и организаций, внесших свой вклад в успешное проведение МВТФ награждены грамотами командующего Восточным военным округом, кубками и специальными призами с символикой форума.

Для участников церемонии закрытия выступили творческие коллективы Тихоокеанского флота.

Не смотря на завершение официальной части МВТФ, выставочные площадки форума продолжат работу до 18 часов местного времени. За неполных три дня их посетили более 23 тысяч человек. Наибольшее количество гостей побывали на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной, где представлены боевые корабли и вспомогательные суда ТОФ, техника Береговых войск ВМФ, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы.

Многолюдно в эти дни на аэродроме Центральная Угловая, где организаторы представили образцы авиационной боевой техники, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» развернута экспозиция образцов вооружения послевоенного периода.

Научно-деловая программа форума проходит на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и в Доме офицеров флота.

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