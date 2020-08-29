29.08.2020 (10:20)

На Форуме «Армия-2020» подведены итоги конкурса «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обороны и безопасности Российской Федерации»

Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации провел пятый юбилейный конкурс, направленный на выявление талантливых специалистов, научно-технического задела, результатов инновационных исследований и разработок в сфере информационных технологий для решения задач обеспечения обороны и безопасности государства.

В 2020 году в конкурсе смогли принять участие специалисты военных учебных центров при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (прежде всего силовых ведомств, а также Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).

Отличительной особенностью конкурса является проведение очного заслушивания авторов проектов, претендующих на призовые места, а также авторов проектов, имеющих высокую актуальность и практическую значимость. Для повышения обоснованности определения победителей и лауреатов конкурса на заслушивание дополнительно приглашаются эксперты Минобороны России и профильных предприятий промышленности. В ходе общения экспертов с авторами уточняются отдельные положения представленных проектов, более полно оценивается квалификация и творческий потенциал авторов, даются рекомендации по проведению дальнейших исследований и разработок.

Ежегодное проведение мероприятия способствует развитию системы подготовки и профессиональному росту специалистов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, созданию условий для межведомственного взаимодействия научных школ и обмена опытом, объединению усилий при проведении исследований и разработок по приоритетным технологическим направлениям.

Количество участников конкурса с каждым годом возрастает, повышается научно-технический уровень представляемых проектов. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку отмечается активное участие специалистов военных учебных заведений, научно-исследовательских организаций и воинских частей.

Наибольшее количество проектов представлено специалистами Воздушно-космических сил (18 проектов) и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (12 проектов).Специалистами МЧС России представлено 4 проекта, 3 проекта подготовлено сотрудниками ФСО России.

Возрастающий интерес к мероприятию среди широкого специалистов свидетельствует о том, что конкурс за пять лет стал одной из основных площадок для поиска новых идей и решений в области информационных технологий.

Экспертизу представленных проектов провела межведомственная комиссия, в составе которой работали ведущие ученые и специалисты федеральных органов исполнительной власти, военного управления, научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений и воинских частей, в том числе 4 доктора наук и 15 кандидатов наук.

По результатам экспертизы из 71 работы отобрано 15 лучших, авторы которых доложили свои результаты в форме очной защиты. Заслушивание проведено в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

В номинации «Лучший авторский проект» победил майор Александр Сухов (КВВУ им. С.М.Штеменко, г. Краснодар), второе место занял подполковник Леонид Рязанцев (ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», г. Воронеж), третье место – подполковник медицинской службы Олег Гаспарян (ВМедА им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург).

В номинации «Лучший коллективный проект» победил авторский коллектив из ВУНЦ ВВС «ВВА им.проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) – полковник Игорь Зайцев и майор Алексей Молев, второе место занял авторский коллектив из ЧВВИУРЭ (г. Череповец) – полковник Андрей Ульянов и подполковник Алексей Жилин, третье место – авторский коллектив из Академии ФСО России (г. Орёл).

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 28 августа 2020 г. в рамках мероприятий Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице