29.08.2020 (07:53)

Военно-технический форум «АРМИЯ-2020» прошел в Сергеевке Приморского края

На Дальнем Востоке Сергеевский гарнизон Восточного военного округа провел мероприятия международного военно-технического форума (МВТФ) «АРМИЯ-2020».

В военном городке в поселке Сергеевка Приморского края вниманию посетителей форума была представлена статическая экспозиция гусеничной и колёсной техники вооружения, военной и специальной техники. Творческие коллективы выступили с концертной программой перед зрителями.

Разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения, а также подразделения радиационной, химической и биологической защиты отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа продемонстрировали современные образцы вооружения и военной техники. Военнослужащие приготовили для всех желающих «солдатскую» кашу и горячий чай.

На информационно-пропагандистском месте Твой выбор прошли мероприятия по популяризации службы в Вооружённых силах Российской Федерации и отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Мероприятия форума в Сергеевке посетили представители движения «Юнармия».

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