29.08.2020 (10:08)

В Республике Северная Осетия завершается Международный военно-технический форум «Армия-2020»

В Северной Осетии завершается Международный военно-технический форум «Армия-2020» на аэродроме Владикавказского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России.

В последний день Международного военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены динамические показы и демонстрация боевых возможностей вооружения и военной техники 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Гостям форума покажут действия инженерных групп в ходе проделывания проходов в инженерных заграждениях, также будет организован показ действий боевого охранения, ведение засадных и сковывающих действий с применением групп заграждений с использованием переносных комплектов минирования. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, будут применены имитационные заряды, дымы и холостые патроны.

Также на аэродроме спортивного клуба в Северной Осетии будут представлены вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В полевых условиях пройдет конкурс по выпечке осетинских пирогов, стрельбе из стрелкового оружия, страйкболу среди силовых ведомств и всех желающих, кто соберет свою команду.

Вход на форум свободный, для владельцев личного автотранспорта в районе проведения мероприятия организована парковка.



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