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29.08.2020 (07:32)

Военнослужащие военной полиции ВВО организовывали пропускной режим, охрану объектов на форуме «Армия-2020» в Чите

Военнослужащие военной полиции Восточного военного округа (ВВО) обеспечили  безопасность на организованных маршрутах следования и пребывания гостей на военно-техническом форуме «Армия-2020» в Чите.

В период проведения форума подразделения военной полиции ВВО организовывали  пропускной режим, охрану объектов и задействованных в показах образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Кроме того, на месте проведения форума специалисты военной полиции и военной автоинспекции ВВО развернули учебные точки для статического показа образцов ВВСТ, где был представлен патрульный автомобиль АП «Патриот» на базе УАЗ-3161-015 и автомобиль для сопровождения и доставки личного состава к местам несения службы,  также были продемонстрированы специальные средства и средства защиты, в том числе бесствольный пистолет ПБ-4-1 «ОСА», электрошоковое устройство «Гюрза».

Военно-технический форум «Армия-2020» проведен в период с 27 по 29 августа на территории парка «Патриот» в Чите.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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