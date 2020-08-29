29.08.2020 (07:32)

Военнослужащие военной полиции ВВО организовывали пропускной режим, охрану объектов на форуме «Армия-2020» в Чите

Военнослужащие военной полиции Восточного военного округа (ВВО) обеспечили безопасность на организованных маршрутах следования и пребывания гостей на военно-техническом форуме «Армия-2020» в Чите.

В период проведения форума подразделения военной полиции ВВО организовывали пропускной режим, охрану объектов и задействованных в показах образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Кроме того, на месте проведения форума специалисты военной полиции и военной автоинспекции ВВО развернули учебные точки для статического показа образцов ВВСТ, где был представлен патрульный автомобиль АП «Патриот» на базе УАЗ-3161-015 и автомобиль для сопровождения и доставки личного состава к местам несения службы, также были продемонстрированы специальные средства и средства защиты, в том числе бесствольный пистолет ПБ-4-1 «ОСА», электрошоковое устройство «Гюрза».

Военно-технический форум «Армия-2020» проведен в период с 27 по 29 августа на территории парка «Патриот» в Чите.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице