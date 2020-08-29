29.08.2020 (10:04)
Гранатометчики российской военной базы ЮВО в Абхазии уничтожили морской десант условного противника
Данная тактико-огневая задача отрабатывалась военнослужащими ЮВО в условиях ограниченной видимости (задымления) как в дневное, так и в ночное время суток.
Гранатометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на береговом полигоне отработали задачи противодесантной обороны побережья в рамках учений.
На полигоне Нагвалоу впервые с расчётами ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 были отработаны задачи по поражению движущихся надводных целей, имитирующих боевую технику и малоразмерные суда условного противника на расстояниях от 200 до 800 м.
В ходе учения военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, смене огневых позиций и маскировке подручными средствами.
Во время имитации высадки десанта условного противника на побережье он был также поражён огнём с закрытых огневых позиций расчётами АГС-17 «Пламя».
Особое внимание при проведении занятия было уделено корректировке огня при порывистом ветре с море для поражения малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.
Данная тактико-огневая задача отрабатывалась военнослужащими ЮВО в условиях ограниченной видимости (задымления) как в дневное, так и в ночное время суток.