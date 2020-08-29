29.08.2020 (10:04)

Гранатометчики российской военной базы ЮВО в Абхазии уничтожили морской десант условного противника

Данная тактико-огневая задача отрабатывалась военнослужащими ЮВО в условиях ограниченной видимости (задымления) как в дневное, так и в ночное время суток.

Гранатометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на береговом полигоне отработали задачи противодесантной обороны побережья в рамках учений.

На полигоне Нагвалоу впервые с расчётами ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 были отработаны задачи по поражению движущихся надводных целей, имитирующих боевую технику и малоразмерные суда условного противника на расстояниях от 200 до 800 м.

В ходе учения военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, смене огневых позиций и маскировке подручными средствами.

Во время имитации высадки десанта условного противника на побережье он был также поражён огнём с закрытых огневых позиций расчётами АГС-17 «Пламя».

Особое внимание при проведении занятия было уделено корректировке огня при порывистом ветре с море для поражения малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

Данная тактико-огневая задача отрабатывалась военнослужащими ЮВО в условиях ограниченной видимости (задымления) как в дневное, так и в ночное время суток.



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