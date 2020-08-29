29.08.2020 (07:15)

Впервые в Еврейской автономии проведен военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих ВВО

Впервые в Еврейской автономной области на территории двух гарнизонов Восточного военного округа (ВВО) с 27 по 29 августа текущего года проведен военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих соединений и частей округа, дислоцированных в регионе.

В рамках мероприятия действовали две тематические площадки. В областной столице форум проведен на центральной площади им. Ленина. Впервые форум состоится в поселке Бабстово.

В ходе мероприятия состоялся статический показ современных образцов вооружения и военной техники, в том числе недавно поступивших в войска. Посетителям форума в Биробиджане представлены: современный отечественный танк Т-80БВ, самоходная гаубица «МСТА-С», реактивная система залпового огня «Град», а также пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

В поселке Бабстово гости тематической выставки увидели противотанковый ракетный комплекс «Конкурс», новейшую машину технического обслуживания МТО-УБ на базе Урал-4320, а также самоходные артиллерийские установки.

Повсеместно прошли демонстрационные показы новейших образцов экипировки и военной формы одежды, в частности комплектов «Ратник» и КРУС «Стрелец», а также защитных комплектов сапера.

Особое внимание при проведении форума уделено соблюдению всех санитарных норм и правил, в связи с распространением короновирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице