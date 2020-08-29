29.08.2020 (09:44)

Впервые в истории АрМИ участники соревнуются за звание «лучший киборг механик-водитель»

С участниками международного конкурса «Безопасный маршрут» Армейских международных игр на базе 210-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск (Нижегородская область) проводятся соревнования на звание «лучший киборг механик-водитель».

По инициативе начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, данные соревнования проводятся для иностранных гостей впервые и не включены в конкурс «Безопасный маршрут».

В состязании принимают участие механики-водители инженерной техники из Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам и Республики Узбекистан.

Соревнования проходят на новейших дистанционных, динамических тренажерах БАТ-2 (бульдозерный артиллерийский тягач) и ИМР-ДТ (инженерная машина раздражения). Участники команд выполняют такие упражнения, как вождение в колонне, преодоление препятствий и ограниченных проходов (ров, колейный мост, брод) и другие.

Тренажеры имитируют работу систем оборудования инженерных машин с учетом реальных показателей динамических характеристик функционирования в различных условиях эксплуатации.

Данные тренажеры имитируют инженерную технику задействованную в конкурсе «Безопасный маршрут», что позволяет механикам-водителям более тщательнее подготовиться к предстоящему финалу конкурса.

Инженеры стран участниц конкурса «Безопасный маршрут» проявили большой интерес к тренажерам и выразили благодарность за предоставленную возможность.

Соревнованиям на звание «лучший киборг механик-водитель» предшествовала теоретическая часть и занятия по требованиям безопасности.

Награждение победителей пройдет 31 августа.

Тренажеры предназначены для обучения, поддержания и совершенствования навыков, приемов вождения экипажей инженерной машины разграждения ИМР-3М и бульдозерного артиллерийского тягача БАТ-2, в различных ландшафтных, дорожных, погодных и климатических условиях, возникающих в сложной учебно-боевой обстановке в ходе выполнения задач инженерного обеспечения в едином виртуальном боевом пространстве без расхода моторесурсов и ГСМ.

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