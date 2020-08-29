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29.08.2020 (07:31)

Зрители военно-технического форума «Армия-2020» на Сахалине увидели соревнования по страйкболу

В рамках стартовавшего военно-технического форума «Армия-2020» на Сахалине в центре технических видов спорта (ЦТВС), на территории парка «Патриот», состоялись соревнования по страйкболу между командами ЦТВС и военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа.

Соревнования прошли по сценарию «захват террористов» - каждая команда поочередно играла сначала за террористов, а затем за группу специального назначения.

По правилам соревнования, выигрывает та команда, которая сумела захватить базу противника, либо нанесла наибольший урон личному составу соперника. Команды соревновались между собой в течение трёх раундов, пока среди них не определился победитель.

Все участники соревнования продемонстрировали стремление к победе, коллективный дух и разную тактику ведения боя. Битва была красочная и оживленная.

По результатам всех раундов победителями стала команда центра технических видов спорта Сахалинской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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