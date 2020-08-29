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29.08.2020 (09:58)

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении из Улан-Удэ завершилось контрольное занятие по управлению огнем артиллерии соединения

На полигоне «Сосновый бор» отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ завершилось контрольное занятие с командирами десантно-штурмовых (парашютно-десантных) подразделений по стрельбе и управлению огнем артиллерии под руководством начальника артиллерии соединения.

«Основной целью занятия ставилась задача определить готовность  десантно-штурмовых (парашютно-десантных) подразделений к действиям по боевому предназначению и в частности, по стрельбе и управлению огнем приданных и поддерживающих подразделений артиллерии» - отметил начальник артиллерии соединения гвардии подполковник Сергей Федоренко.

В ходе занятия командиры подразделений отработали вопросы ориентирования на местности, разведки целей наблюдением, вызова и корректировки артиллерийского огня при стрельбе по неподвижным целям.

Всего к занятию было привлечено около 180 военнослужащих десантно-штурмовых (парашютно-десантных) и артиллерийских подразделений соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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