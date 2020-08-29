29.08.2020 (02:11)

Количество специальной техники, задействованной на полигоне Песочное в ходе финального этапа международного конкурса «Безопасная среда», увеличится

На полигоне Песочное (Ярославская область) при проведении финального этапа международного конкурса «Безопасная среда» увеличится количество специальной техники. Кроме традиционных для конкурса состязаний, конкурсантам предстоит выполнить отдельные элементы с использованием машины АРС-14КМ. Кроме того, на площадках полигона для военных специалистов химической разведки из девяти стран мира представлены новейшие машины УТМ-80М, предназначенные для проведения специальной обработки крупногабаритных объектов.

Трассы полигона «Песочное», где традиционно проходит конкурс «Безопасная среда» максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В ходе «Эстафеты»– конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Помимо «Эстафеты» в программу соревнований включены состязания «Индивидуальная гонка» и «Огневая подготовка».

В конкурсе участвуют команды из 9 стран - из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

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