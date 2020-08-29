29.08.2020 (09:14)

На Дальнем Востоке российские экипажи вступили в борьбу за главный кубок международного конкурса «Суворовский натиск»

Российские экипажи боевых машин вступили в борьбу за кубок победителя международного конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр которые впервые проводятся на Дальнем Востоке. Первый российский экипаж показал лучшее время трассы и не допустил ни одного промаха, пройдя маршрут за 26 минут 43 секунды.

Третий соревновательный день индивидуальной гонки прошёл на предельных скоростях. Соперниками российской команды на трассе явились экипажи Республики Беларусь и Экваториальной Гвинеи. Белорусы пришли на финиш вторыми, опередив на 6 минут экипаж африканской страны.

Трасса индивидуальной гонки предусматривала дюжину препятствий: участок маневрирования, брод, проход в минно-взрывном заграждении, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный мост, гребёнка, косогор и эскарп. Словом, все препятствия, знакомые зрителям по Танковому биатлону, только преодолевать их пришлось на боевых машинах пехоты. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолёт и противотанковый гранатомёт.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

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