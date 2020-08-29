29.08.2020 (01:30)

Для всех участников международного конкурса «Безопасная среда» предусмотрена видеотрансляция

На полигоне «Песочное» (Ярославская область) на всем протяжении соревнований будет вестись прямая трансляция, освещающая ключевые моменты международного конкурса «Безопасная среда». Кроме того, в финале многочисленные зрители смогут увидеть имиджевые видеоролики с первых двух этапов состязаний. Данная видеотрансляция распространяет свое вещание на всей территории полигона Песочное, где проходят соревнования среди экипажей химической разведки. Тем самым для всех зрителей, собравшихся на трибунах, будет возможность увидеть даже самые удаленные места игровых «баталий».

Помимо этого соревнования будут транслироваться не только на большом экране, но и сопровождаться интересными комментариями диктора, который наблюдает за всем происходящим, оповещая главные моменты заездов.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейными мостами, проходами в минно-взрывном заграждении, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

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