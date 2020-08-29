29.08.2020 (01:10)

Финал международного конкурса «Безопасная среда» станет самым грандиозным мероприятием к дню города Костромы и Костромской области.

Зрелищные выступления экипажей РХБ разведки для жителей и гостей Костромской области подготовили более 200 военнослужащих, включая представителей стран Азии, Африки и Ближайшего зарубежья.

За время проведения соревнований полигон посетили в общей сложности более 10.000 зрителей из 20 стран мира. Конкурс Безопасная среда стал самым масштабным событием в регионе с беспрецедентным соблюдением всех требований безопасности и комплекса профилактических мероприятий.

Для зрителей и участников международных соревнований выступит оркестр военной академии РХБ защиты, а также ведущие творческие коллективы Костромской и Ярославской областей. Команда из КНР к дню города Костромы исполнит на полигоне на русском языке песню «Катюша».

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

В ходе соревнований для военнослужащих из девяти стран мира и жителей города пройдёт Гала-концерт русских патриотических опер, фольклорного ансамбля «Венец», ансамбля музыки, песни и танца «Волга-Волга», вокального ансамбля «Дебют» и ведущих русских народных и танцевальных коллективов.

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