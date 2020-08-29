29.08.2020 (09:09)

В Белогорском гарнизоне Амурской общевойсковой армии ВВО на форуме «Армия-2020» впервые была представлена реконструкция боя ВОВ

Наибольшее количество гостей военно-технического форума Армия-2020 в Белогорском гарнизоне Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) посетило площадку реконструкции боя времен Великой Отечественной войны. По окончании реконструкции гостям форума впервые представилась возможность пострелять из настоящего оружия времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, гости посетили выставочную экспозицию, на которой были представлены современные образцы вооружения соединений и воинских частей объединения. Зрителям были представлены дальнобойные самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» и «Малка», реактивные системы «Град» и «Ураган». На экспозиции новейших образцов стрелкового оружия гости выставки увидели такие оружейные системы как пулемет «Печенег» и крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК и автоматы АК-12. Всего на выставке было представлено около 100 новейших образцов вооружения и военной техники.

В ходе форума на выставочных площадках работали полевые пункты отбора граждан для прохождения военной службы по контракту. Более 30 человек изъявили желание вступить в ряды Российской армии.

За три дня посетителями выставки стали более 10 тысяч гостей и жителей города.

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