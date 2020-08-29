Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2020 (09:09)

В Белогорском гарнизоне Амурской общевойсковой армии ВВО на форуме «Армия-2020» впервые была представлена реконструкция боя ВОВ

Наибольшее количество гостей военно-технического форума Армия-2020 в Белогорском гарнизоне Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) посетило площадку реконструкции боя времен Великой Отечественной войны. По окончании реконструкции гостям форума впервые представилась возможность пострелять из настоящего оружия времен Великой Отечественной войны.

Кроме того,  гости  посетили выставочную экспозицию, на которой были представлены современные образцы вооружения соединений и воинских частей объединения. Зрителям были представлены  дальнобойные самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» и «Малка», реактивные системы «Град» и «Ураган». На экспозиции новейших образцов стрелкового оружия гости выставки увидели такие оружейные системы как пулемет «Печенег» и крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК и автоматы АК-12. Всего на выставке было представлено около 100 новейших образцов вооружения и военной техники.

В ходе форума на выставочных площадках работали полевые пункты отбора граждан для прохождения военной службы по контракту. Более 30 человек изъявили желание вступить в ряды Российской армии.

За три дня посетителями выставки стали более 10 тысяч гостей и жителей города.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Впервые на форуме «Армия-2020» в Хабаровске в развернутом медицинском подразделении ВВО показана в действии система телемедицины
Свыше ста посетителей форума «Армия-2020» в Хабаровске изъявили желание пройти тестирование на коронавирус в развернутом полевом военном подразделении ВВО
На форуме «Армия-2020» впервые продемонстрировали новейший автомат АК-12 в Республике Бурятия
В Приморской общевойсковой армии ВВО прошла церемония открытия МВТФ «Армия-2020»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false