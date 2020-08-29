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29.08.2020 (07:00)

Организационным комитетом международного кинологического конкурса «Верный друг» подготовлена обширная культурно-познавательная и экскурсионная программа для участников конкурса

В 2020 году организационным комитетом международного кинологического конкурса «Верный друг» подготовлена культурно-досуговая и познавательная программа, включающая в себя посещение наиболее известных достопримечательностей Дмитровского района Московской области.

Участниками были посещены Краеведческий музей Дмитровского района, расположенный в историческом центре города Дмитров.

В 2018 году музей отметил своё 100-летие. 

За период пребывания в России, в свободное время военнослужащие из стран участников и военные наблюдатели из других стран,  приняли участие в более чем 20 мероприятиях культурно-художественной направленности, где ознакомились с бытом, традициями  и историей России.

Иностранные гости посетили Сергиево-Посадскую Лавру, прошлись по старинным улицам г. Дмитров. Перед участниками международного конкурса военных кинологов выступили более 10 народных фольклорных коллективов Талдомского и Дмитровского районов Московской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Верный друг
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