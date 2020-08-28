28.08.2020 (23:00)

Участники конкурса «Уверенный прием» провели «охоту на лис» в белорусских лесах

Участники конкурса «Уверенный прием» боролись за победу на этапе «Радиоориентирование», известного в спортивном мире как охота на «лис», на полигоне Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь, в рамках Армейских международных игр-2020.

Военные связисты с помощью карты местности, компаса и приемника-пеленгатора вели поиск радиопередатчиков («лис»), расположенных на пересеченной местности. Цель состязания — найти заданное число «лис» за наименьшее время.

Для успешного выступления на данном этапе от военнослужащих требуется высокий уровень физической, технической и тактической подготовки.

Лучший результат среди представителей российской команды показал капитан 3-го ранга Виталий Колубов, преодолевший дистанцию около 6 километров за 61 минуту.

По итогам трех этапов соревнований российские военные связисты занимают второе место, уступая лишь хозяевам соревнований – команде Республики Беларусь.

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