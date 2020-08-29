29.08.2020 (09:15)

Сборная Беларуси организовала День национальной кухни на полигоне Международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

Военнослужащие Республики Беларусь накануне завершения конкурса «Мастера автобронетанковой техники» приготовили на полигоне Учебного центра МО РФ традиционные национальные блюда: драники и вареный картофель с жареными в казане шкварками.

Дни национальной кухни в рамках проведения соревнований Армейских международных игр стали неотъемлемой частью межнационального взаимодействия и атмосферы дружбы среди команд иностранных государств.

За время проведения подготовки и проведения игр в Острогожске было проведено всего около 50 национальных и культурных мероприятий, включающих в себя спортивные, национально-популяризационные, исторические и кулинарные праздники.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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