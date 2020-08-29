Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2020 (09:00)

Впервые в истории Армейских международных игр создан гимн одного из конкурсов — «Мастера автобронетанковой техники»

Впервые в истории Армейских международных игр создан гимн одного из конкурсов профессионального мастерства. Вокально-инструментальный ансамбль «Легендарный 37-й», созданный на основе оркестра Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ в г. Острогожске исполнит песню «Мы все здесь мастера» в ходе торжественной церемонии закрытия Международных соревнований водителей и механиков-ремонтников.

Военнослужащие учебного центра, в шестой раз принимающего у себя соревнования «Мастера автобронетанковой техники», создали музыкальный подарок военным спортсменам, ежегодно демонстрирующим возможности автомобильных войск по всестороннему обеспечению деятельности вооруженных сил различных стран.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходили с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Военные повара стран участниц конкурса «Полевая кухня» завершили свое участие в АрМИ-2020
Команда Вьетнамской народной армии ликвидировали на этапах конкурса более пяти смоделированных аварийных ситуаций в преддверии открытия конкурса
Участники армейского международного конкурса «Снайперский рубеж» посетили Брестскую крепость
Участники Международного кинологического конкурса «Верный друг» выполнили упражнение «Защитная служба»

Метки:
АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false