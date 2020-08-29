29.08.2020 (09:00)

Впервые в истории Армейских международных игр создан гимн одного из конкурсов — «Мастера автобронетанковой техники»

Впервые в истории Армейских международных игр создан гимн одного из конкурсов профессионального мастерства. Вокально-инструментальный ансамбль «Легендарный 37-й», созданный на основе оркестра Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы МО РФ в г. Острогожске исполнит песню «Мы все здесь мастера» в ходе торжественной церемонии закрытия Международных соревнований водителей и механиков-ремонтников.

Военнослужащие учебного центра, в шестой раз принимающего у себя соревнования «Мастера автобронетанковой техники», создали музыкальный подарок военным спортсменам, ежегодно демонстрирующим возможности автомобильных войск по всестороннему обеспечению деятельности вооруженных сил различных стран.

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходили с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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