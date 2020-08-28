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28.08.2020 (23:45)

Военные повара стран участниц конкурса «Полевая кухня» завершили свое участие в АрМИ-2020

В Подмосковье на полигоне Алабино Западного военного округа военные повара стран участниц конкурса «Полевая кухня» завершили свое участие в Армейских международных играх-2020.

На завершающем этапе в течении двух дней повара сражались в приготовлении пищи по установленному рецепту, им нужно было приготовить первое, второе блюдо, холодную закуску и компот в двух различных вариантах. На приготовления всех блюд отводилось 4 часа. Затем судейской комиссией были оценены, внешний вид, вкусовые качества, количество порций.

Заключительным этапом состязаний станет сражение военных пекарей, которые выпекут хлеб по установленному рецепту, после которого судьи определят победителей конкурса.

В конкурсе принимают участие команды России, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана и Абхазии. Все участники конкурса соревнуются на полевых технических средствах принимающей страны.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Полевая кухня
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