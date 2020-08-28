28.08.2020 (22:07)

Участники Международного кинологического конкурса «Верный друг» выполнили упражнение «Защитная служба»

На базе 470 учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Вооружённых Сил Российской Федерации имени генерала-майора Г.П. Медведева, прошел третий этап международного конкурса военных кинологов «Верный друг».

Упражнение «Защитная служба» представляло собой комплекс элементов, выполняемых собакой по команде вожатого.

Перед служебной собакой ставится задача обнаружить нарушителя в одном из нескольких укрытий, после чего лаем оповестить своего вожатого. При этом собака не должна нападать и наносить укусы обнаруженному человеку.

Все делается только по команде вожатого. Если обнаруженный человек действительно нарушитель и пытается бежать или нападает на ее хозяина, тогда следует незамедлительная реакция счетвероногого питомца.

При этом оценивалось четкость выполнения команд вожатого, «сосредоточенность» участников при выполнении поставленной задачи.

Вожатые со своими немецкими, восточно-европейскими и бельгийскими «Малинуа» показали свои навыки при отработке упражнений общего курса дрессировки, а затем приступили к задержанию и нейтрализации «нарушителя».

В 2020 году в состязаниях примут участие 6 команд. Это команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Государства Израиль и Российской Федерации.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

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