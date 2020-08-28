28.08.2020 (23:55)

Около 20 тыс. свердловчан посетили форум «Армия-2020» на Урале

За два дня работы военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге его успели посетить почти 20 тыс. свердловчан.

В ходе динамического показа, который проходил на полигоне Свердловский гостям форума показали боевые возможности не только современной военной техники, но и перспективной. Одной из новинок стал перспективный робототехнический комплекс «Маркер» производства одного из челябинских предприятий ОПК. Возможности новинки оценил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в ходе динамического показа боевых возможностей военной техники. По словам разработчиков, комплекс спроектирован по модульному принципу и может комплектоваться различными системами вооружения в зависимости от характера поставленных задач.

Также одной из премьер форума стал мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада». Техника недавно поступила по гособоронзаказу на вооружение войск РЭБ Центрального военного округа (ЦВО). Комплекс размещен на базе армейского Камаза, предназначен для ведения радиоразведки и подавления линий спутниковой связи противника.

В Екатеринбурге количество вооружений, военной и специальной техники, задействованной для показа по сравнению с прошлым годом увеличено на 30 процентов. Гости форума увидели более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» ЦВО впервые развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании.

В статической экспозиции современного вооружения и военной техники представлены последние модификации танка Т-72, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, ударный и многоцелевой вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», инженерная техника и др.

Организаторы форума предоставили всем желающим возможность покататься в десантном отсеке современного бронетранспортера БТР-82А. Аттракцион оказался весьма популярным – за два дня работы форума более 700 человек смогли ощутить себя в роли членов экипажа бронетранспортера. На площадке форума развернута большая детская игровая зона, на которой представлены, в частности, площадки для лазертага, поставлены батуты для детей и подростков. Желающие приняли участие в сдаче нормативов ГТО.

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