28.08.2020 (23:55)

Первый демонстрационный показ форума «Армия-2020» прошёл на базе Висленской мотострелковой дивизии ЗВО в Воронежской и Белгородской областях

Первый демонстрационный показ Международного военно-технического форума «Армия-2020» прошел на базе Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской и Белгородской областях.

Гости и жители городов Богучар и Валуйки увидели новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящие на вооружении общевойсковой армии ЗВО. Каждый желающий смог узнать методику применения и возможности боевых расчетов новейших инженерных машин ТММ-3М, систем залпового огня «Торнадо-Г», минометов «Сани», бронетранспортерами БТР-82А и др, а также с услышать подробный рассказ о технических характеристиках и особенностях эксплуатации боевых машинах.

Подразделение специального назначения и мотострелки показали возможности стрелкового оружия, средств связи, а также провели экскурсии для воспитанников юнармейского движения по комнатам боевой славы и филиалу парка патриот.

Всего для организации и проведения выездных экспозиций форума было задействовано свыше 100 новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также было привлечено более 500 военнослужащих.

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