31.08.2020 (23:44)

Команда Вьетнамской народной армии ликвидировали на этапах конкурса более пяти смоделированных аварийных ситуаций в преддверии открытия конкурса

На полигоне 84 Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени Маршала артиллерии Е.В.Бойчука, дислоцированного в Сергиевом Посаде Московской области, прошли тренировки этапов конкурса «Аварийный район» военнослужащими Вьетнамской народной армии.

На этапах конкурса участники прошли участки по преодолению зараженных участков в средствах спецзащиты, прохождению огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортированию оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождение «пострадавших» из-под завалов, стрельба из штатного оружия.

В среднем за один день соревнований спасатели ликвидировали более пяти различных смоделированных аварийных ситуаций.

В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Торжественная церемония открытия конкурса «Аварийный район-2020» состоится 29 августа 2020 года.

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