28.08.2020 (22:46)

Специалисты Воздушно-десантных войск на форуме «Армия-2020» провели круглый стол по вопросам развития средств десантирования для соединений ВДВ «нового типа»

Участники научно-деловой программы в рамках Международного военно-технического форума «Армия- 2020», обсудили вопросы создания средств десантирования личного состава и грузов, имеющихся на вооружении, а также внедрения перспективных разработок для подразделений ВДВ «нового типа».

Целью круглого стола является выработка единого понимания вопросов совершенствования существующих и создания новых средств десантирования. Определение приоритетных направлений развития, сознание инновационных систем десантирования личного состава и грузов.

В работе круглого стола приняли участие руководители, инженеры и конструкторы ведущих российских предприятий: ПАО «НИИ парашютостроения», АО «Технодинамика», ПАО «Полет», ПАО «Солнечногорский механический завод», ПАО «Ивановский парашютный завод», специалисты ведущих профильных ВУЗов. Всего в работе круглого стола по данному направлению приняло участие более 50 специалистов.

Благодаря системе видеоконференцсвязи и онлайн-трансляциям в работе круглого стола смоголи принять участие профессорско-преподавательский состав и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Круглые столы, посвященные вопросам создания и развития инновационных разработок в интересах Воздушно-десантных войск, прошли на базе Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот».

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