28.08.2020 (22:40)
В ходе учений на западе России связисты ЗВО развернули глобальную закрытую сеть управления войсками
В Ленинградской области в ходе командно-штабных учений военнослужащие Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа осуществили развертывание глобальной закрытой сети управления соединениями и воинскими частями армии при помощи подвижных автоматизированных станций.
Подразделения бригады совершили 200-километровый марш комбинированным способом на штатной технике и железнодорожным транспортом. Прибыв в назначенный район, военнослужащие развернули автоматизированные пункты управления войсками, осуществили их маскировку, создали систему подземного сообщения для скрытного перемещения между навесами.
Особенностью учений стала организация управления и взаимодействия в предстоящей военной операции на макете местности, в процессе которой командиры соединений обменивались данными, оценивали прогнозируемую обстановку на поле боя при помощи аппаратуры видеоконференцсвязи закрытого типа.
Также связисты осуществили неоднократное перемещение и повторное развертывание пунктов управления на незнакомой местности при условии ведения противником радиоэлектронного подавления и воздушной разведки беспилотниками.
Комплексы связи АПЕ-5 дополнительно включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации, вмонтированные сервера, устройства видеоконференцсвязи и дополнительными электрогенераторами.