28.08.2020 (22:40)

В ходе учений на западе России связисты ЗВО развернули глобальную закрытую сеть управления войсками

В Ленинградской области в ходе командно-штабных учений военнослужащие Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа осуществили развертывание глобальной закрытой сети управления соединениями и воинскими частями армии при помощи подвижных автоматизированных станций.

Подразделения бригады совершили 200-километровый марш комбинированным способом на штатной технике и железнодорожным транспортом. Прибыв в назначенный район, военнослужащие развернули автоматизированные пункты управления войсками, осуществили их маскировку, создали систему подземного сообщения для скрытного перемещения между навесами.

Особенностью учений стала организация управления и взаимодействия в предстоящей военной операции на макете местности, в процессе которой командиры соединений обменивались данными, оценивали прогнозируемую обстановку на поле боя при помощи аппаратуры видеоконференцсвязи закрытого типа.

Также связисты осуществили неоднократное перемещение и повторное развертывание пунктов управления на незнакомой местности при условии ведения противником радиоэлектронного подавления и воздушной разведки беспилотниками.

Комплексы связи АПЕ-5 дополнительно включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации, вмонтированные сервера, устройства видеоконференцсвязи и дополнительными электрогенераторами.

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