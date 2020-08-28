Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2020 (22:32)

Участники армейского международного конкурса «Снайперский рубеж» посетили Брестскую крепость

Участники армейского международного конкурса «Снайперский рубеж» в Республике Беларусь, посетили с экскурсией крупнейший памятник мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны – мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Сотрудники мемориального комплекса провели для участников международных соревнований обзорную экскурсию по территории легендарной крепости, где в едином архитектурно-художественном ансамбле мемориала представлены руины фортификационных сооружений, казематов, места боёв, монументальные скульптурные композиции, свидетельствующие о трагических событиях начала Великой Отечественной войны и героических подвигах защитников крепости.

Участники конкурса ознакомились с одним из главных элементов мемориала - стометровым обелиском в форме четырехгранного штыка русской винтовки системы Мосина, символизирующим победу над врагом, вечную славу героическим защитникам крепости, посетили Свято-Николаевский гарнизонный храм.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители 7 стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Российским десантникам не было равных в «гонке патрулей» на конкурсе «Десантный взвод»
Руководители команд-участниц «Военно-медицинской эстафеты» поблагодарили Узбекистан за теплый прием и отметили высокое качество судейства
В Московской области определились соперники каждой команды в конкурсе «Аварийный район»
В столице Азербайджанской Республики завершился третий эпизод международного конкурса «Кубок моря-2020»

Метки:
Снайперский рубеж , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false