28.08.2020 (22:32)

Участники армейского международного конкурса «Снайперский рубеж» посетили Брестскую крепость

Участники армейского международного конкурса «Снайперский рубеж» в Республике Беларусь, посетили с экскурсией крупнейший памятник мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны – мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Сотрудники мемориального комплекса провели для участников международных соревнований обзорную экскурсию по территории легендарной крепости, где в едином архитектурно-художественном ансамбле мемориала представлены руины фортификационных сооружений, казематов, места боёв, монументальные скульптурные композиции, свидетельствующие о трагических событиях начала Великой Отечественной войны и героических подвигах защитников крепости.

Участники конкурса ознакомились с одним из главных элементов мемориала - стометровым обелиском в форме четырехгранного штыка русской винтовки системы Мосина, символизирующим победу над врагом, вечную славу героическим защитникам крепости, посетили Свято-Николаевский гарнизонный храм.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители 7 стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

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