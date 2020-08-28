28.08.2020 (21:52)

Российским десантникам не было равных в «гонке патрулей» на конкурсе «Десантный взвод»

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020», подвели итоги гонки в ориентировании отделений, без экипажей.

В урочище «Вашина гора» Печорского района Псковской области завершился очередной этап конкурса, в котором в ориентировании на местности (гонке патрулей), без экипажей соревновались десантники из 11 стран мира, принимающих участие в конкурсе.

По условиям соревнования в состав команды входит 3 отделения по 5 человек. Старт команды принимали по отделениям с интервалом 10 минут. Для прокладки маршрута командам были выданы карты за 10 минут до старта. За 180 минут командам необходимо было найти как можно больше контрольных пунктов (КП) отмеченных на карте.

Фиксация прохождения КП происходила при помощи электронной системы. Отметиться необходимо было всему составу отделения, интервал между отметкой первым участником команды и последним не должен был превышать 120 секунд, в случае нарушения данного условия взятие КП не учитывалось.

За каждую полную и неполную минуту превышения контрольного времени (180 минут) из общей суммы очков, набранных отделением, вычиталось одно очко. В случае превышения командой контрольного времени более чем на 30 минут, результат команды аннулировался.

Российская команда приняла старт четвертой по счету. Уверенно пройдя маршрут и все выбранные контрольные точки, десантники из России, с результатом 173 балла из 179 возможных, установили рекорд конкурса и заняли первое место. На втором месте, с результатом 107 баллов, десантники из Китайской Народной Республики, на третьем месте команда Республики Беларусь, набравшая 60 баллов.

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