28.08.2020 (21:25)
«Стрижи» на форуме «Армия-2020» впервые выполнили пилотаж на девяти МиГ-29
Сегодня на форуме «Стрижи» впервые представили новую пилотажную программу с участием сразу девяти самолетов МиГ-29 (ранее группа демонстрировала пилотаж на шести истребителях)
Пилотажная группа «Русские витязи», в свою очередь, также представила обновленную летную программу. Летчики демонстрировали пилотаж как на недавно полученных Су-35С, так и на Су-30СМ, что подчеркивает профессионализм пилотов, выполняющих фигуры высшего пилотажа в одном строю на разных типах истребителей.
В динамическом показе современной боевой авиации также участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа Беркуты на Ми-28Н.
«Стрижи» и «Витязи» выступают на боевых, а не специально подготовленных для воздушного шоу истребителях. На этих же машинах они в рамках боевой подготовки отрабатывают учебно-боевые задачи, в том числе с реальным поражением воздушных и наземных мишеней на военных полигонах.