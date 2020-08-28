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28.08.2020 (21:15)

Руководители команд-участниц «Военно-медицинской эстафеты» поблагодарили Узбекистан за теплый прием и отметили высокое качество судейства

Руководители команд-участниц «Военно-медицинской эстафеты», которая проходит в рамках VI Армейских международных игр, поблагодарили Узбекистан за теплый прием и отметили высокое качество судейства.

На пресс-конференции в преддверии окончания первого этапа состязаний представители России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины отметили высокий уровень организации питания и условий размещения команд, обширную культурно-массовую программу.

Руководители команд рассказали о серьезном накале борьбы. Они сошлись во мнении, что уровень подготовки участников всех без исключения команд говорит о готовности военных медиков стран-участниц в любое время выполнить поставленную боевую задачу. «С этими ребятами можно смело идти в бой», - заключил руководитель российской команды полковник медицинской службы Владимир Лютов.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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