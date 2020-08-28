28.08.2020 (20:55)

В Московской области определились соперники каждой команды в конкурсе «Аварийный район»

На полигоне 84 Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени Маршала артиллерии Е.В.Бойчука в городе Сергиевом Посаде Московской области, состоялась жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Аварийный район».

Церемонию открыл контр-адмирал Андрей Субботин, главный судья конкурса, пожелав всем участникам в честной и бескомпромиссной борьбе пройти испытания конкурса.

Во время жеребьевки распределялась очередность выступления команд на первом этапе конкурса. Представители Российской Федерации, спасатели от 12 Главного управления Министерства обороны РФ, Северного флота и МЧС России, будут выступать под восьмым, первым и третьим номером соответственно.

На открытии выступил судья команды от Социалистической республики Вьетнам полковник Нгуен Ван Туан, отметив, что в 2020 году пройдет празднование 70-летия установления дружеских отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией.

Первый этап конкурса «Специальная полоса» состоит из десяти препятствий среди которых преодоление зараженных участков в средствах спецзащиты, прохождение огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортирование оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом, а также стрельба из штатного оружия.

Кроме того, иностранным судьям конкурса были присвоены сертификаты международного класса на право судейства конкурсов международных армейских игр.

Общим собранием организаторов конкурса за несгибаемую волю к победе и стойкости к преодолению преград участников, талисманом конкурса «Аварийный район» определена русская игрушка «Неваляшка».

Торжественная церемония открытия конкурса «Аварийный район-2020» состоится 29 августа 2020 года.

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