28.08.2020 (20:30)

В столице Азербайджанской Республики завершился третий эпизод международного конкурса «Кубок моря-2020»

В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей на учебно-тренировочной базе ВМС Азербайджанской Республики завершился третий эпизод состязаний.

В течение третьего конкурсного дня участники показали свои навыки в борьбе за живучесть корабля. По условиям конкурса, команды в кротчайшие сроки должны были предотвратить поступление забортной воды в помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки.

На данном этапе экипаж малого артиллерийского корабля занял втрое место, уступив немного по времени своим коллегам из Азербайджанской республики.

В настоящее время, по результатам трех эпизодов в конкурсе «Кубок моря-2020» обе команды заработали одинаковое количество баллов – 116, и претендуют на первую ступень пьедестала.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице