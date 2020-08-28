28.08.2020 (20:30)
В столице Азербайджанской Республики завершился третий эпизод международного конкурса «Кубок моря-2020»
В рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей на учебно-тренировочной базе ВМС Азербайджанской Республики завершился третий эпизод состязаний.
В течение третьего конкурсного дня участники показали свои навыки в борьбе за живучесть корабля. По условиям конкурса, команды в кротчайшие сроки должны были предотвратить поступление забортной воды в помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки.
На данном этапе экипаж малого артиллерийского корабля занял втрое место, уступив немного по времени своим коллегам из Азербайджанской республики.
В настоящее время, по результатам трех эпизодов в конкурсе «Кубок моря-2020» обе команды заработали одинаковое количество баллов – 116, и претендуют на первую ступень пьедестала.
Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.