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28.08.2020 (20:20)

Участники «Военно-медицинской эстафеты» оказывают помощь раненым и диагностируют заболевания на условном этапе медицинской эвакуации

Врачебный медицинский персонал стран-участниц конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проходит в Республике Узбекистане в рамках VI Армейских международных игр, продемонстрировал практические навыки на роботах-манекенах в симуляционном центре учебного полигона Фориш.

Военные врачи выполнили специальные задачи на пяти станциях оказании врачебной помощи на условном этапе медицинской эвакуации.

Военнослужащие армий России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины состязались в умении интерпретировать рентгеновские снимки и данные электрокардиограмм, проводить аускультацию (выслушивание звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов) сердца и легких, внутривенно вводить препараты, накладывать швы и проводить сердечно-легочную реанимацию. Задания выполняются без ограничений по времени.

Международной судейской комиссии предстоит оценить правильность назначенного конкурсантами диагноза и выработанных методов лечения.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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