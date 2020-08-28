28.08.2020 (20:15)

В ходе учений разведчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили сеть командных пунктов противника

Военнослужащие подразделений войсковой разведки Севастопольской отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе специальных учений уничтожили сеть командных пунктов условного противника и переправили в штаб документы со сведениями особой важности.

Специально подготовленная группа разведчиков осуществила десантирование в тыл условного противника и после совершения 10-километрового марш-броска со стрелковым оружием и амуницией приступила к поиску командных пунктов неприятеля в обозначенном районе.

Для вскрытия местоположения узлов управления военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты и квадрокоптеры, а также тепловизионные прицелы, позволившие на расстоянии свыше 1 километра определить наличие в тех или иных районах полигона живой силы и бронетехники противника.

После обнаружения пунктов военнослужащие уничтожали их методом подрыва или поджога, а также предварительно осуществляя поиск и доставку в собственный штаб документов со сведениями о предстоящих действиях и руководящем составе условного врага.

К проведению специального учения было задействовано около 100 военнослужащих разведбатальона и около 30 единиц военно техники.

Тепловизионные прицелы предназначены для ведения наблюдения за полем боя, обнаружения и распознавания целей и ведения принцельной стрельбы из снайперских винтовок и пулеметов в любое время суток, а также в условиях плохой видимости. Прицелы способны обеспечить непрерывную работу на протяжении 4 часов и эксплуатируются при температуре от плюс 50 до минус 40 градусов. Кроме того, устройства позволяют производить фотосъемку с последующим просмотром фотоснимков на экране прицела.

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