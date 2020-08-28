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28.08.2020 (20:12)

Глава Крыма выразил благодарность военнослужащим бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность военнослужащим отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, строившим водопровод от Тайганского водозабора к Симферопольскому водохранилищу.

«Объявить благодарность главы Республики Крым в связи с успешным выполнением задачи Министра обороны Российской Федерации по развертыванию линий магистрального водопровода от Тайганского водозабора до Симферопольского водохранилища и обеспечению бесперебойного водоснабжения жителей Республики Крым», – сказано в распоряжении Главы Крыма.

Благодарности удостоены более сотни военнослужащих.

Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава отдельной бригады материально-технического обеспечения проложили трубопровод, состоящий из 15 линий протяженностью по 60 километров каждая. Общая протяженность трубопроводных линий между двумя водохранилищами составила более 800 километров.

По этому водопроводу из Тайганского в Симферопольское водохранилище перебрасывается до 50 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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