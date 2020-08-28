28.08.2020 (20:12)
Глава Крыма выразил благодарность военнослужащим бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа
Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность военнослужащим отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, строившим водопровод от Тайганского водозабора к Симферопольскому водохранилищу.
«Объявить благодарность главы Республики Крым в связи с успешным выполнением задачи Министра обороны Российской Федерации по развертыванию линий магистрального водопровода от Тайганского водозабора до Симферопольского водохранилища и обеспечению бесперебойного водоснабжения жителей Республики Крым», – сказано в распоряжении Главы Крыма.
Благодарности удостоены более сотни военнослужащих.
Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава отдельной бригады материально-технического обеспечения проложили трубопровод, состоящий из 15 линий протяженностью по 60 километров каждая. Общая протяженность трубопроводных линий между двумя водохранилищами составила более 800 километров.
По этому водопроводу из Тайганского в Симферопольское водохранилище перебрасывается до 50 тысяч кубометров воды ежесуточно.