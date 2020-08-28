28.08.2020 (20:02)
Иностранные журналисты осветили ход Международных соревнований «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2020
Иностранные и российские журналисты посетили Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» в ходе пресс-тура по Армейским международным играм-2020.
На полигоне в Воронежской области журналисты встретились с представителями команд стран-участниц и смогли подробно осветить ход проведения конкурса и накал борьбы, сопутствовавшие соревнованиям на всем протяжении.
Водители, ежедневно проходившие сложнейшие маршруты соревнований, поделились своими эмоциями, а старшие команд и представители судейской коллегии объяснили, с какими трудом командам удавалось отвоевывать у соперников позиции на каждом этапе.
Всего более 20 представителей иностранных СМИ из Китая, Беларуси и Узбекистана увидели ход проведения финальных заездов Международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники».
Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.