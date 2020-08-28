28.08.2020 (19:57)

Сегодня на полигоне «Песочное» стартовал самый зрелищный этап международного конкурса «Безопасная среда» – «Эстафета»

Согласно жребию, первыми на старт выходят команды из Республики Армения и Республики Узбекистан. Сборная Российской Федерации выступит во втором заезде вместе с Социалистической Республикой Вьетнам. Продолжат программу представители Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Трассы полигона «Песочное», где традиционно проходит конкурс «Безопасная среда» максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В ходе «Эстафеты» – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Помимо «Эстафеты» в программу соревнований включены состязания «Индивидуальная гонка» и «Огневая подготовка».

В ходе индивидуальной гонки водители разведывательных химических машин РХМ-4, продемонстрировали навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

На этапе огневой подготовки участники показали своё умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В конкурсе участвуют команды из 9 стран - из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

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