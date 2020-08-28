28.08.2020 (19:50)

Российские десантники снова бьют рекорды на международном конкурсе «Десантный взвод»

В урочище «Вашина Гора» Печорского района Псковской области проходит очередной этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимого в рамках АрМИ-2020.

На данном этапе десантники из 11 стран соревнуются в ориентировании по выбору в составе отделений (гонке патрулей) и без экипажей. Соревнования проводятся по правилам Международной федерации рогейна (IRF) в формате рогейн три часа (короткая дистанция).

Снова, как и накануне, отлично выступила команда Российской Федерации. Все три отделения российской команды показали лучший результат в прохождении контрольных отметок за 180 минут. С результатом 173 балла из 179 возможных десантники из России не оставили шансов на победу ни одной из команд и установили рекорд соревнований за всю историю конкурса.

«Данный результат является отличным показателем. Но на достигнутом мы останавливаться не собираемся. В следующем году планируем улучшить сегодняшние показатели», — подвел итог выступления нашей команды на данном этапе конкурса главный тренер российской команды подполковник Алексей Дегтярь.

Итоги ориентирования будут подведены позднее. Завтра командам предстоит соревноваться в индивидуальном прыжке на точность и рукопашных схватках.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице