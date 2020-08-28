28.08.2020 (19:47)

На форуме «Армия-2020» награждены лауреаты пятого конкурса «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обороны и безопасности РФ»

Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации провел пятый юбилейный конкурс, направленный на выявление талантливых специалистов, научно-технического задела, результатов инновационных исследований и разработок в сфере информационных технологий для решения задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Количество участников конкурса с каждым годом возрастает, повышается качественный уровень представляемых проектов. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, отмечается активное участие специалистов военных учебных заведений, научно-исследовательских организаций и воинских частей.

Наибольшее количество проектов представлено специалистами Воздушно-космических сил (18 проектов) и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (12 проектов). Специалистами МЧС России представлено четыре проекта, три проекта подготовлено сотрудниками ФСО России.

Конкурс за пять лет стал одной из основных площадок для поиска новых идей и решений в области информационных технологий. В связи с этим для экспертизы представленных проектов была создана межведомственная комиссия, в составе которой вошли четыре доктора и 15 кандидатов наук от различных федеральных ведомств и учреждений.

Комиссия из более 70 работ отобрала 15 лучших, авторы которых выступили с докладами в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса прошла 28 августа в рамках форума «Армия-2020».

В номинации «Лучший авторский проект» победил майор Александр Сухов (КВВУ им. С.М.Штеменко, г. Краснодар), второе место занял подполковник Леонид Рязанцев (ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», г. Воронеж), третье место — подполковник медицинской службы Олег Гаспарян (ВМедА им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург).

В номинации «Лучший коллективный проект» победил авторский коллектив из ВУНЦ ВВС «ВВА им.проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) — полковник Игорь Зайцев и майор Алексей Молев, второе место занял авторский коллектив из ЧВВИУРЭ (г. Череповец) – полковник Андрей Ульянов и подполковник Алексей Жилин, третье место — авторский коллектив из Академии ФСО России (г. Орёл).

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